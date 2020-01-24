الاتحاد الأوروبي مُندهش من «القرصنة السعودية»!

صورة تجمع ابن سلمان وبيزوس. [أرشيف/أ ف ب]

أعربت رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، ماريا أرينا، عن اندهاشها من احتمال ضلوع، ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في اختراق هاتف الرئيس التنفيذي لشركة “أمازون” ومالك صحيفة “واشنطن بوست”، جيف بيزوس، في عام 2018.

وقالت أرينا، في بيان، الجمعة:

أنا مندهشة من القرصنة السعودية المزعومة للهاتف المحمول للسيد بيزوس، كما كشف عن ذلك خبراء الأمم المتحدة.

هذا وشدد كل من مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أنييس كالامار، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، ديفيد كاي، في بيان مشترك، على أن تلك المزاعم تتطلب تحقيقا فوريا من الولايات المتحدة وغيرها من السلطات المعنية.

وأضافت أن مزاعم التجسس على بيزوس تمثل مصدر قلق بالغ، بما أنها تجسد ألا أحد في منأى عن الهجمات الإلكترونية، والتنمر السيبراني، مع ما يمثل ذلك من إمكانية للتلاعب بمعطياتهم الشخصية سواء من قبل الدول أو المنظمات التي تشتغل مع تلك الدول.

واعتبرت أرينا أن تلك المزاعم تؤكد أن الممارسات السعودية تندرج ضمن استراتيجية موسعة تقوم من خلالها الرياض بالتجسس على من ترى أنهم منشقون أو معارضون، بمن فيهم جمال خاشقجي، الصحافي السعودي وكاتب عمود الرأي بصحيفة “واشنطن بوست” الذي تم اغتياله بالقنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر 2018.

ودعت الاتحادَ الأوروبي إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان بقاء معطيات المواطنين الشخصية آمنة، وحثث الاتحاد على التعبير عن أقصى درجات القلق وكذلك إعادة النظر في مشاركته بقمة مجموعة العشرين بالرياض في نوفمبر القادم.

السعودية:رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي في بيان لها منذ قليل "لقد دهشت من القرصنة السعودية المزعومة لهاتف السيد بيزوس المحمول كما كشف خبراء الأمم المتحدة" وتؤكد ان ما حدث يتبائم مع استهداف السعودية للمعارضين والمعارضات بما في ذلك جمال خاشقجي. pic.twitter.com/pl1UdcPySw — Ahmed Mefreh (@AhmedMefreh9) January 24, 2020

هذا وكشفت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، الثلاثاء، أن هاتف بيزوس تعرض للاختراق من قِبل ولي العهد السعودي.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، بدأ كل شيء في 1 مايو من عام 2018 حيث تلقى بيزوس رسالة على هاتفه عبر تطبيق “واتساب” من الرقم الخاص لولي العهد السعودي. الرسالة، التي اتضح أنها كانت تحتوي على ملف خبيث.

وقالت “ذا غارديان” إن كميات كبيرة من البيانات تم استخراجها من هاتف بيزوس بغضون ساعات، بحسب شخص مطلع على الموضوع، من دون تحديد ماهية هذه البيانات.