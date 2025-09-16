الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة على إسرائيل بسبب حرب غزة

أعلنت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، أن المفوضين الأوروبيين سيصوتون غدًا الأربعاء على حزمة جديدة من العقوبات ضد إسرائيل، بسبب استمرار عملياتها العسكرية في غزة منذ ما يقرب من عامين. وتشمل العقوبات المقترحة تعليق بعض الأحكام التجارية في الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن ما يجري في غزة يُعد “مجاعة من صنع البشر”، مشددة على رفض استخدام الجوع كسلاح حرب. وأضافت أن الإجراءات الأوروبية المرتقبة ستشمل تعليق الدعم المشترك لإسرائيل، دون المساس بالمجتمع المدني، إلى جانب فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متشددين ومستعمرين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

يأتي هذا التصعيد الأوروبي في وقت تستمر فيه الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة غزة، وسط إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن بدء عملية عسكرية واسعة النطاق، ما أدى إلى نزوح أكثر من 350 ألف فلسطيني حتى مساء أمس، وفقًا لتقديرات أمنية إسرائيلية.