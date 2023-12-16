الاتحاد الأوروبي يفتح باب المفاوضات لانضمام أوكرانيا ومولدوفا

أعلن رئيس قمة الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل، إن الزعماء الأوربيين قرروا بدء مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا.

وقال ميشيل وهو رئيس المجلس الأوروبي، عبر حسابه على منصة “إكس”: “لقد قرر المجلس الأوروبي فتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا”.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بما اعتبره “انتصارا لأوكرانيا” و”لأوروبا برمتها”، إثر قرار الاتحاد الاوروبي فتح مفاوضات الانضمام مع كييف في اليوم الاول من قمة لقادة دوله.

وكتب زيلينسكي على منصة اكس “إنه انتصار لأوكرانيا. انتصار لأوروبا برمتها. انتصار يحفز ويلهم ويعزز القوة” مضيفا “التاريخ يكتبه أولئك الذين لا يتعبون أبدًا من النضال من أجل الحرية”.

وكانت كييف تنتظر الضوء الأخضر من القادة الأوروبيين بشأن بدء مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وبدا هذا الأمر بعيد المنال بسبب رفض المجر بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

من جهتها اعتبرت روسيا، إن قرار الاتحاد الأوروبي “مسيس، وقد يزعزع استقرار التكتل.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين “مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن تستمر لسنوات أو عقود. الاتحاد الأوروبي لديه دائما معايير صارمة للانضمام إليه ومن الواضح أنه لا أوكرانيا ولا مولدوفا تستوفي في الوقت الحالي هذه المعايير”.

وتابع “من الواضح أن هذا قرار مسيس تماما، ورغبة من الاتحاد الأوروبي في إظهار الدعم للبلدين. ​​لكن مثل هذين العضوين الجديدين يمكن أن يزعزعا استقرار الاتحاد الأوروبي، وبما أننا نعيش في نفس القارة… فإننا بالطبع نراقب الأمر عن كثب”.