الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات «ماليّة» على لاعبي ريال مدريد

أوقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبات بالغرامة المالية وعقوبة الإيقاف مع وقف النفاذ، على لاعبي ريال مدريد، وذلك رداً على شكوى تقدم بها فريق “أتلتيكو مدريد” تجاه احتفالات لاعبي “ريال مدريد” عقب مباراة الفريقين في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ووفق القرار، “تم تغريم لاعب نادي ريال مدريد، أنطونيو روديغر، 40,000 يورو وإيقافه لمباراة واحدة (1) في مسابقات أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي يكون مؤهلاً لها لانتهاكه القواعد الأساسية للسلوك اللائق، كما تم تغريم لاعب نادي ريال مدريد، كيليان مبابي، 30,000 يورو وإيقافه لمباراة واحدة (1) في مسابقات أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي يكون مؤهلاً لها لانتهاكه القواعد الأساسية للسلوك اللائق”.

‏وبحسب القرار، “تم ايضاً تغريم لاعب نادي ريال مدريد، دانيال سيبايوس فرنانديز، 20,000 يورو لانتهاكه القواعد الأساسية للسلوك اللائق”.

هذا “وكان اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، هو الآخر قيد التدقيق خلال مراجعة ما بعد المباراة، لتتبع من وجود أي مخالفة، ولكن لم تُفتح أي إجراءات تأديبية ضده”.

يذكر أن “القرار لا يُنفذ هذا الإيقاف فورًا ويخضع لفترة اختبار مدتها عام واحد تبدأ من تاريخ هذا القرار”، مع التأكيد “على أنه سيتم معاقبة اللاعبين في حال تكرار السلوك الغير لائق بالإيقاف لمباراة أخرى إضافية”.