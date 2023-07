الاتحاد الأوروبي يُشيد بقرار الرئاسي لإنشاء لجنة مالية عليا

وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، قرار المجلس الرئاسي بإنشاء لجنة رقابة مالية بالخطوة الإيجابية للغاية.

وقال ساباديل في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن إنشاء اللجنة العليا للرقابة المالية من قبل المجلس الرئاسي يعد خطوة إيجابية للغاية لضمان عمل موارد ليبيا لجميع الليبيين وتعزيز الوحدة.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن يصبح الاقتصاد محركًا للسلام وليس الصراع، حسب وصفه.

