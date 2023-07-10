الاتحاد الأوروبي يُشيد بقرار الرئاسي لإنشاء لجنة مالية عليا

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 10 يوليو 2023 - 01:42 نُشر: الإثنين، 10 يوليو 2023 - 01:42
ليبيا
يجب أن يصبح الاقتصاد محركًا للسلام وليس الصراع

وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، قرار المجلس الرئاسي بإنشاء لجنة رقابة مالية بالخطوة الإيجابية للغاية.

وقال ساباديل في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن إنشاء اللجنة العليا للرقابة المالية من قبل المجلس الرئاسي يعد خطوة إيجابية للغاية لضمان عمل موارد ليبيا لجميع الليبيين وتعزيز الوحدة.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن يصبح الاقتصاد محركًا للسلام وليس الصراع، حسب وصفه.

وأصدر المجلس الرئاسي قرارا بتشكيل لجنة مالية عليا برئاسة محمد المنفي وفرحات بن قدارة نائبا له وعضوية 16 آخرين بينهم مسؤولون ووزراء.

وأوضح الرئاسي في قراره أنّ اللجنة تهدف لاعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومي إلى جانب ضمان توزيعه العادل، حيث تختص اللجنة بإقرار أوجه الإنفاق العام وأبواب الصرف وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل.

وتتولى اللجنة متابعة الإيرادات العامة للدولة بغرض التحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها، وسلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقا لمخرجات اللجنة، وتتخذ اللجنة قراراتها فيما يتعلق بالمهام الموكلة إليها بأغلبية ثلثي أعضائها.

وأوضح القرار أنّ اللجنة تلتزم بتحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات وضمان التوزيع العادل للموارد السيادية خلال المرحلة السياسية الانتقالية.

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