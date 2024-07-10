الاتحاد الأوروبي: 500 ألف يورو دعما للسودانيين الفارين من النزاع

خصص الاتحاد الأوروبي 500 ألف يورو كتمويل إنساني لمنظمة الصحة العالمية لتوفير الرعاية الصحية الأولية للأشخاص الأكثر ضعفاً من الفارين من الصراع المتصاعد في دارفور والمتجهين نحو ليبيا.

وبحسب ما أفاد بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، فإنه يوجد حاليا أكثر من 1200 سوداني يدخلون ليبيا يوميا من الكفرة، ويمثل هذا الرقم زيادة بمقدار ستة أضعاف مقارنة بشهر ديسمبر 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن ما يقرب من نصف هؤلاء الوافدين هم من النساء والأطفال، وينضم هؤلاء الوافدون الجدد إلى 40,000 سوداني موجودين بالفعل ومنتشرين في جميع أنحاء جنوب شرق ليبيا.

وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، ستقوم منظمة الصحة العالمية بإرسال فرق طبية، تضم متخصصين في الصحة النفسية، فضلا عن توفير مستلزمات ومعدات لتعزيز الخدمات الصحية في ستة مرافق للرعاية الصحية الأولية.كما سيتم إنشاء عيادات متنقلة لتقديم العلاج الطبي مباشرة للسودانيين الضعفاء.