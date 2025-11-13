«الاتحاد العسكري» يفتتح ملعبه الجديد بحضور نادي «الترجي» التونسي

في حدث كروي استثنائي يعيد للكرة الليبية بريقها، يستعد الاتحاد العسكري الليبي يوم السبت المقبل لافتتاح ملعبه الجديد غرب مدينة بنغازي في احتفالية رياضية كبرى، سيكون فيها نادي الترجي الرياضي التونسي “ضيف الشرف” الكبير في أمسية ينتظرها عشاق المستديرة على امتداد البلاد.

الملعب الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية الرياضية الليبية، سيفتح أبوابه لأول مرة أمام الجماهير لاحتضان مواجهة ودية ذات رمزية عالية، تجمع بين الاتحاد العسكري الليبي وعملاق باب سويقة الترجي التونسي، أحد أكثر الأندية تتويجًا في شمال إفريقيا.

وبحسب مصادر من داخل اللجنة المنظمة، فإن الفريق الليبي سيتكفل بكامل مصاريف إقامة وتنقل نادي باب سويقة خلال زيارته إلى بنغازي، تقديرًا للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، ولتأكيد مكانة الرياضة كجسر للمحبة والتواصل بين الشعوب.

ويُتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا واسعًا، حيث يُنظر إليها كاحتفال مزدوج: احتفال بتدشين مرفق رياضي جديد بمعايير حديثة، واحتفال بعودة اللقاءات العربية الودية إلى الملاعب الليبية بعد سنوات من الانقطاع.

الاحتفالية ستتضمن فقرات فنية واستعراضية قبل انطلاق اللقاء، إضافة إلى تكريم شخصيات رياضية وعسكرية ساهمت في دعم وتطوير الرياضة الليبية.

بهذه المناسبة، يسعى الاتحاد العسكري الليبي إلى إرسال رسالة واضحة مفادها أن الرياضة الليبية ماضية بثقة نحو التطور والانفتاح، وأن الملاعب الليبية باتت جاهزة من جديد لاستضافة الأشقاء والأصدقاء في أجواء من الأمن والتنظيم والاحترافية.

السبت موعدٌ مع التاريخ؛ الاتحاد العسكري يفتتح ملعبه الجديد، والترجي ضيفٌ بألوان المجد الإفريقي.