الاتحاد الليبي يحسم الجدل: تقنية «فار» حاضرة في سداسي التتويج

أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم بيانًا رسميًا صباح اليوم السبت، ردّ فيه على الجدل الذي أُثير عقب مباريات الجولة الأولى من سداسي التتويج الجارية حاليًا في مدينة ميلانو الإيطالية، وتحديدًا ما يتعلق بادعاءات غياب تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في بعض المباريات.

وجاء بيان الاتحاد واضحًا وحازمًا، حيث أكد أن جميع مباريات الجولة الأولى أُقيمت بوجود تقنية التحكيم المساعد “الفار”، موضحًا أن غرفة الـVAR كانت فاعلة خلال المباريات، والدليل على ذلك هو استلام الاتحاد لتسجيلات صوتية ومحادثات الحكام داخل غرفة الفيديو عقب انتهاء المباريات.

وجاء في نص البيان: “نؤكد في الاتحاد الليبي لكرة القدم أن كل المباريات أُجريت بتقنية التحكيم المساعد ‘الفار’، ولدينا ما يُثبت ذلك من تسجيلات وتحقيقات موثقة من داخل غرفة الفيديو”.

بيان الاتحاد جاء ردًا غير مباشر على انسحاب واعتراضات نادي الأهلي بنغازي من مباراته ضد الأهلي طرابلس، بسبب ما وصفه بـ”غياب الفار”، وهي الخطوة التي أشعلت النقاش في الشارع الرياضي الليبي، ودخلت مواقع التواصل الاجتماعي في موجة من التراشق بين الجماهير والمحللين.

ودعا الاتحاد في بيانه جميع الأندية المشاركة إلى التحلي بالروح الرياضية، والابتعاد عن نشر أو تبنّي ما وصفه بـ”الإشاعات التي تهدف لبث الفتنة بين أبناء الوطن”، مشيرًا إلى أن السداسي مرحلة تنافس شريفة وليست ساحة لتصفية الحسابات أو تعكير الأجواء.

كما شدد البيان على أن أبواب الاتحاد مفتوحة لأي استفسارات أو شكاوى تقدمها الأندية بشكل رسمي، بعيدًا عن ما يُنشر في وسائل التواصل، مؤكدًا: “الرد على الميدان، والاحتكام إلى لوائح المنافسة وروح اللعبة هو الطريق الأمثل للجميع”.

واختتم الاتحاد الليبي بيانه بالتمنيات لجميع الفرق بالتوفيق في بقية مباريات السداسي، داعيًا إلى الحفاظ على سمعة الكرة الليبية في هذا المحفل الخارجي، والالتزام بالقيم الرياضية والمهنية حتى نهاية المشوار.