عربي ودولي

الاستخبارات الأمريكية تشير إلى هجوم محتمل مدعوم من إيران في العراق‎

عين ليبيا | نُشر الخميس، 2 أبريل 2020 - 09:30
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عربي ودولي
المخابرات الأمريكية تتتبع خيوطًا منذ فترة بشأن هجوم محتمل تشنه إيران [البواية]

قال مسؤول أمريكي، يوم الأربعاء، إن معلومات المخابرات الأمريكية عن هجوم محتمل تدعمه إيران على القوات والمنشآت الأمريكية في العراق تشير إلى أنه سيكون هجومًا يمكن نفيه وليس على غرار الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران في العراق في يناير/ كانون الثاني.

ويخسب ما نشر موقع “أرم نيوز” أضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن المخابرات الأمريكية تتتبع خيوطًا منذ فترة بشأن هجوم محتمل تشنه إيران أو قوى تدعمها إيران.

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ولم يكشف المسؤول المعلومات الخاصة بتوقيت الهجوم أو أهدافه على وجه الدقة.

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