الاستقرار الأمني والسياسي.. شروط يعتبرها «الحويج» لتعافي الاقتصاد

قال وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج إنّ الحكومة تعمل على تحقيق التعافي الاقتصادي ومعالجة ما جاء في تقرير البنك الدولي لإعادة عجلة التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح الحويج في مقابلة مع قناة الجزيرة أنّ هناك شروطا للتعافي وهي الاستقرار الأمني والسياسي، وهذا ما تعمل عليه الحكومة، ومن ثم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بكافة جوانبها المالية والتجارية والنقدية، للمساعدة في استقرار المنظومة المالية ومنظومة الأسعار.

وأضاف الحويج أنّ ثالث شرط لتحقيق التعافي هو تنويع الاقتصاد، لافتا إلى أن الاقتصاد الليبي يعتمد على صادرات النفط؛ حيث يشكل القطاع النفطي حوالي 68% من الناتج المحلي.

وأشار الحويج إلى أنّ وزارته تحاول وضع خطط مع رجال الأعمال لتنشيط الاقتصاد المحلي عبر الاستثمار في الصناعات الغذائية الزراعية والدوائية والخدمات.

وتابع الحويج أنّهم وضعوا خارطة استثمارية لكل بلدية، لتشجيع القطاع الخاص وخلق بيئة للاستثمار الداخلي والخارجي، مشيرًا إلى أنّهم وقعوا نحو 50 مشروعا استثماريا في جميع مناطق ليبيا.