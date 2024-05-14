الاعلى للدولة والمركزي يناقشان القضايا المالية

ناقش الدكتور عمر العبيدي النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، مع الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي العمل المشترك بين الجهتين لتعزيز الاستدامة المالية للدولة.

وذكر المصرف في بيان على موقعه الرسمي في “فيسبوك” أن الجانبين أكدا علي المتابعة والشفافية فيما يتعلق بالموارد المالية للدولة، والإفصاح عنها وتكثيف الجهود للوصول لرؤية اقتصادية شاملة تعمل بالتوازي مع السياسة النقدية للدولة و مقدراتها.

كما تم مناقشة ملف العلاج بالخارج والعمل علي ضرورة وضع آليات تحد من الفساد في هذا الملف، مع ضمان وصول و تسهيل الخدمة العلاجية لمستحقيها من المرضي والمضي قدما في توطين العلاج بالداخل.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة. ـ