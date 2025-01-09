الاقتصاد الألماني يمر بأزمته الأسوأ منذ 75 عاماً

يمر الاقتصاد الألماني بأطول أزمة منذ 75 عاما، ولا يوجد مخرج منها في عام 2025، وفق ما كشفت صحيفة “بيلد”.

ونقلت الصحيفة عن دراسة أجراها “اتحاد أرباب العمل في صناعة المعادن والكهرباء”، حول حالة الاقتصاد الألماني في ديسمبر 2024: “تشهد ألمانيا أسوأ أزمة من أزماتها منذ 75 عاما، لقد شهد اقتصادنا تراجعا لفترة أطول منها في أي وقت مضى منذ عام 1949”.

وبحسب الصحيفة، قاا رئيس الاتحاد ستيفان وولف: إن “الركود الحالي هو الأطول “في تاريخ الجمهورية الفيدرالية”، ولا يوجد أي احتمال لتحسن الوضع بعد”.

وأضافت الصحيفة: “فقدان الرفاهية واضح للعيان، حيث أصبح الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 6.5% من اتجاه النمو الذي لوحظ على مدى عقود، ولم تتوقف الديناميكيات السلبية حتى الآن، وبعد انخفاض جديد في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، يستمر تعديل التوقعات لعام 2025 نحو الانخفاض”.

وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة “يوجوف”، أن “الغالبية العظمى من الألمان غير راضين عن الوضع الاقتصادي في البلاد، ويصنفونه على أنه ” سيئ”، وقليلون منهم يتوقعون أن يتحسن الوضع في العقود المقبلة”.