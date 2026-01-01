الاقتصاد تشدد قبضتها على الأسواق وتتوعد المضاربين بإجراءات صارمة

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان الوزارة، بحضور رئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوس، ووكيل وزارة العمل والتأهيل جمال شعبان، وبمشاركة مدير عام اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة سمير الطرمان، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة طرابلس أنور بوستة، إلى جانب مديري الإدارات والمكاتب بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومدير المكتب القانوني بوزارة العمل والتأهيل، في إطار جهود تنظيم السوق المحلي وضبط الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين.

وناقش الاجتماع أوضاع العمالة الوافدة وانعكاساتها على السوق الليبي، ولا سيما أنشطة الجملة والتجزئة، حيث يؤكد وزير الاقتصاد والتجارة ضرورة متابعة وتنفيذ الإجراءات التنظيمية الواردة في قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 508 لسنة 2022 بشأن تنظيم النشاط التجاري، وبما يتصل بحظر مزاولة أنشطة الجملة والتجزئة على غير الليبيين.

وشدد الوزير على أهمية التنسيق المشترك مع وزارة العمل والتأهيل وجهاز الحرس البلدي لمتابعة أوضاع العمالة الوافدة وضبط الأسعار، ويشير إلى أن الوزارة تصدر خلال الأسبوع الجاري قرارًا بتحديد قائمة أسعار السلع الأساسية، إلى جانب إعداد قائمة سوداء للتجار المتورطين في المضاربة بالأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المعنية ومصرف ليبيا المركزي.

وؤكد الوزير اعتماد آلية يومية لمتابعة تنفيذ إجراءات ضبط الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، موضحًا أن دعم المواطن وتخفيف الأعباء المعيشية يأتي في ظل تراجع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، واتجاه بعض التجار إلى البيع وفق سعر السوق الموازية، ما ساهم في تفاقم الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار.

وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة عن عقد اجتماع خلال الأسبوع نفسه مع التجار لاستعراض تقديرات الإنتاج والمتوفرات والمخزونات من مختلف السلع، والعمل على إحالة الموازنة الاستيرادية الاسترشادية الخاصة بتوريد السلع الأساسية.

وؤكد رئيس جهاز الحرس البلدي تقديم تقارير أسبوعية بشأن تنظيم العمالة ومتابعة أسعار السلع التي يصدر بشأنها قرار رسمي، بينما يوضح وكيل وزارة العمل والتأهيل أن الوزارة توفر التسهيلات اللازمة لتنظيم سوق العمل وتعزيز التنسيق مع جهاز الحرس البلدي والجهات الضبطية، ويشير إلى إطلاق منظومة وافد لتسجيل العمالة الأجنبية، بما يسهم في تسهيل إجراءات التسجيل لأصحاب الأعمال والتجار.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتواصل المشترك بين الجهات المعنية، بما يدعم تنظيم السوق المحلي ويساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خصوصًا فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية.