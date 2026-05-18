الاقتصاد تبحث تأمين «سلاسل الإمداد وتعزيز المخزون» الاستراتيجي

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل أبوشيحة، الإثنين، مع المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بيريك آرين، آليات تعزيز التعاون المشترك في مجال الأمن الغذائي، وتطوير استراتيجية وطنية شاملة لضمان استقرار الإمدادات الغذائية في ليبيا.

وجاء اللقاء بحضور وفد من المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي ضم مدير مكتب العلاقات الثنائية والمدير المالي، إلى جانب ممثلين عن مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي والفريق الفني المختص بوزارة الاقتصاد والتجارة.

وناقش الجانبان المشاريع الحالية والمستقبلية التي تعمل عليها المنظمة، إضافة إلى سبل إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للأمن الغذائي، بما يعزز استقرار سلاسل الإمداد ويضمن توفير السلع الأساسية في السوق المحلية بصورة مستدامة.

كما تناول الاجتماع آليات دعم المشاريع التنموية المرتبطة بالأمن الغذائي، وتطوير برامج مشتركة لرفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي للدولة، وتعزيز قدرة السوق المحلية على مواجهة التقلبات العالمية في الإمدادات.

وشارك في اللقاء عن مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي مدير مكتب التعاون الدولي ومدير إدارة التنمية الاقتصادية، حيث جرى التأكيد على أهمية التكامل المؤسسي بين الجهات الوطنية والمنظمات الدولية ذات الصلة لدعم خطط الأمن الغذائي في ليبيا.

وأكد المشاركون في ختام الاجتماع ضرورة تكثيف التنسيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، إلى جانب المؤسسات الوطنية، بهدف تبادل الخبرات وتطوير مشاريع عملية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام.