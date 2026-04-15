وزير الاقتصاد يبحث تأمين «إمدادات الوقود»

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل أبوشيحة، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، خُصص لمتابعة أوضاع إمداد المحروقات للسوق المحلي، واستعراض وتيرة التوريدات في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة.

وتناول الاجتماع مراجعة مستويات المخزون الاستراتيجي للدولة، إلى جانب تقييم جاهزية منظومة الإمداد، بهدف ضمان استمرارية تغطية الطلب المحلي دون انقطاع، بما يعزز استقرار السوق خلال المرحلة المقبلة.

وناقش الطرفان سبل رفع كفاءة الإمدادات، حيث جرى الاتفاق على إعداد خطة متكاملة من قبل شركة البريقة لتسويق النفط، تشمل آليات تعزيز المخزون الاستراتيجي وتنويع مصادر التوريد، على أن تُحال إلى المجلس الأعلى للطاقة لاعتمادها، بما يدعم الأمن الطاقي على المستوى الوطني.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشيحة أهمية تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية، ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية، لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي بكفاءة واستدامة.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق متابعة تطورات أسواق الطاقة العالمية، التي تشهد تحديات متزايدة نتيجة التوترات الجيوسياسية، وهو ما يفرض أولوية تعزيز المخزون الاستراتيجي وتنويع مصادر الإمداد، لضمان استقرار توفر الوقود للمواطنين.