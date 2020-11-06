الانتخابات الأمريكية.. لأول مرة انتخاب سيناتور عربي مُسلم بمجلس شيوخ إنديانا الأمريكية

السياسي الأمريكي من أصول فلسطينية فادي قدورة أصبح أول عضو عربي مسلم يتم انتخابه لمقعد في مجلس الشيوخ بولاية إنديانا الأمريكية.

وحقق الديمقراطي قدورة فوزا بـ52% مقابل 48% على السيناتور الجمهوري جون روكلشاوس الذي كان يتولى منذ عام 2016 المقعد عن الدائرة الانتخابية الـ30 في مجلس شيوخ إنديانا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن قدورة على صفحته في “فيسبوك”، في معرض تعليقه على فوزه: “أنجزنا ذلك! إن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي بإمكان شخص هاجر إليها العمل بدأب وكسب ثقة ألوف الناخبين ليصبح أول سيناتور مسلم في تاريخ إنديانا”.