الانتخابات البرلمانية والرئاسية.. على طاولة «المنفي» و«أردوغان» في نيويورك

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تطورات الوضع في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال الدورة 77 لجمعية الأمم المتحدة في نيويورك، وكان الاجتماع بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

وتناول اللقاء آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وملف الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والمصالحة الوطنية، في حين أكّد أردوغان على دعمه لخطوات رئيس المجلس الرئاسي التي تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.