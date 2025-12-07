«الانتخابات البلدية».. حملة توعية في بنغازي وطبرق وسرت وسبها

أطلقت مكاتب الإدارة الانتخابية في كل من بنغازي، طبرق، سرت وسبها، بالتعاون مع شركاء التوعية، حملات توعوية واسعة استعدادًا ليوم الاقتراع المقرر يوم السبت 13 ديسمبر 2025، في بلديات بنغازي، توكرة، قمينس، الأبيار، سلوق، طبرق، قصر الجدي، سرت وسبها.

وتهدف هذه الحملات إلى تعريف المواطنين بإجراءات التصويت وتشجيعهم على المشاركة في انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة – 2025)، بما يعكس أهمية الدور الفاعل للمواطنين في العملية الانتخابية والمساهمة في التنمية المحلية.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن المشاركة الجماهيرية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز المسار الديمقراطي ودعم التعمير المحلي في مختلف البلديات.