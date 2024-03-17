الانتخابات الرئاسية الروسية في يومها الثالث والأخير

دخلت الانتخابات الرئاسية الروسية يومها الـ3 والأخير غداة إغلاق صناديق الاقتراع أمس بنسبة تصويت تجاوزت 58% رغم محاولات عرقلة التصويت بالهجمات السيبرانية والأنباء المضللة.

وأفادت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، بارتفاع نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية الروسية، بما فيها التصويت الإلكتروني، لتبلغ 70.81% حتى الساعة 15:45، بتوقيت موسكو، عصر اليوم.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، قد أعلنت إقفال الصناديق يوم أمس بنسبة تصويت بلغت 58.74%. وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا إيلا بامفيلوفا، أن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات في اليوم الثالث والأخير، بلغت 69.13% حتى الساعة 15:25 بتوقيت موسكو

ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية فقد تخطت نسبة التصويت في عموم روسيا الـ65%، وأعلنت أن نسبة التصويت بلغت 60% حتى الساعة 9:28 بتوقيت موسكو.

وفي جمهورية الشيشان تجاوزت نسبة التصويت 90%، وفي جمهوريات توفا ودونيتسك وأوسيتيا الشمالية وإقليمي كوزباس ودائرة يامال الفدرالية 80%.

بدورها، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في موسكو أولغا كيريلوفا تصويت 4.4 مليون مواطن عبر بطاقات الاقتراع الإلكترونية والورقية في موسكو.