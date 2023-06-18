الانتخابات الليبية واستعداداتها.. على طاولة «السايح» و«باتيلي»

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مستجدات مسار العملية الانتخابية.

يأتي هذا اللقاء في إطار الدعم الدولي الفني المقدم للمفوضية عبر مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال دعم الانتخابات، وفقا للمكتب الإعلامي للمفوضية.

واستعرض جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن الانتخابي، وسُبل تدعيم المقترحات والخطوات التي اتخذت في هذا الشأن، كما بحث سبل تقديم الدعم الفني والاستشاري مما يعزز جاهزية المفوضية ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.

وأكد باتيلي على استمرار دعم بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامةً، للانتخابات الليبية، مشيداً بمستوى الاستعدادات التي بدت عليها المفوضية ما يؤهلها لتنفيذ انتخابات ترقى إلى المعايير والمبادئ المتعارف عليها دولياً.