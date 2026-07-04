البابا يدعو أمريكا إلى التمسك بالمبادئ.. ترامب: الهوية تتعرض لهجوم متجدد

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ما وصفه بتهديد جديد يمس الهوية الأمريكية، مشيراً إلى تصاعد مخاطر داخلية على يد من وصفهم بالمتعصبين والمتطرفين داخل الولايات المتحدة، وذلك خلال كلمة ألقاها عند جبل راشمور في ولاية ساوث داكوتا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال احتفال الذكرى الـ٢٥٠ لاستقلال الولايات المتحدة إن الهوية الأمريكية تتعرض لهجوم متجدد مع اقتراب هذه المناسبة التاريخية، مضيفاً أن البلاد التي انتصرت في الحرب الباردة تواجه اليوم عودة ما وصفه بالخطر الشيوعي داخل أراضيها.

وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه في موقع جبل راشمور، وهو النصب الذي يضم وجوه أربعة من أبرز رؤساء الولايات المتحدة، ويُعد رمزاً بارزاً للهوية الوطنية الأمريكية جبل راشمور.

ويأتي هذا الخطاب في ظل جدل سياسي متصاعد داخل الولايات المتحدة حول قضايا الهوية الوطنية والانقسام الداخلي، بالتزامن مع اقتراب ذكرى إعلان الاستقلال الأمريكي إعلان الاستقلال الأمريكي، وما يرافقها من نقاشات حول مستقبل الخطاب السياسي في البلاد.

وفي سياق متصل، أشار تقرير إلى أن مشرعين جمهوريين مؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرحوا مقترحاً يقضي بنحت صورته على جبل راشمور إلى جانب الرؤساء الأربعة، ما أثار نقاشاً واسعاً حول الإرث السياسي له ومكانته في التاريخ الأمريكي.

كما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستصبح “أكبر وأقوى من أي وقت مضى”، مؤكداً استمرار نهج رفع القوة الأمريكية وتوسيع نفوذها.

وقال ترامب في كلمته: “سنجعل أمريكا أكبر وأقوى من أي وقت مضى”.

وفي سياق آخر، تناول ترامب ملفات خارجية، من بينها تصريحات حول كندا وفنزويلا وغرينلاند، إلى جانب ما نُقل عن رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن بشأن تراجع فكرة ضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة، مع استمرار ما وصفه بالضغوط السياسية.

ويُعرف الشعار السياسي المرتبط بترامب بأنه شعار “اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، والذي ارتبط بحملته الانتخابية وأصبح رمزاً سياسياً واسع الانتشار داخل الولايات المتحدة.

وفي سياق منفصل، دعا بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، وهو أول بابا مولود في الولايات المتحدة، إلى تجديد الالتزام بمبادئ إعلان الاستقلال، مؤكداً أهمية الوحدة والعدالة والسلام في بناء الدولة الأمريكية البابا ليو الرابع عشر.

وقال البابا إن المبادئ التي قامت عليها الولايات المتحدة يجب أن تبقى أساساً لازدهارها، مشيراً إلى أن الوحدة كانت السبب الرئيسي في قوة البلاد ونشوء الدولة الأمريكية.

كما شدد على أهمية السلام والعدالة والكرم، داعياً الأمريكيين إلى التمسك بالقيم التي ميزت تاريخهم السياسي.