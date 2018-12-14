الباز يكشف عن كنز مائي في صحراء مصر

أظهرت دراسات وجود مياه جوفية بالصحراء الغربية تكفى مصر لـ100 عام، بشرط استخدامها بطريقة رشيدة.

أبان ذلك عالم الفضاء المصري وعضو المجلس الاستشاري العالمي برئاسة الجمهورية في مصر “فاروق الباز”.

وأشار الباز خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الخميس، إلى أنه بدأ دراساته على الصحراء الغربية من خلال التصوير الفضائي منذ عام 1973، حيث كان هناك اهتمام كبير للرئيس الراحل أنور السادات بتعمير الصحراء.

وقال العالم الدولي، إن الإنسان المصري لا يستطيع العيش بعيدا عن نهر النيل، لذا ظهرت فكرة ممر التنمية، وهو تنمية لخط مواز لغرب النيل متصل بمسار موازي.

وأظهرت الدراسات أن دلتا النيل الحالية عمرها 1-6 ملايين عام فقط، حيث تحركت الدلتا مع تحرك قارة أفريقيا بالكامل وابتعادها عن خط الاستواء، مشيرا إلى أنه منذ حوالي 6 ملايين عاما كانت منطقة الصحراء الغربية منطقة أمطار غزيرة.

وقال الباز إنه ظل 13 عاما يحاول إقناع وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، بدراسة منطقة الصحراء الغربية، وإقامة زراعات على المياه الجوفية، ولكنه رفض تماما إنفاق أموال في “الأراضي الصفراء”.