الباعور: العلاقات التاريخية مع مالي راسخة

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اليوم الأربعاء 8 فبراير 2026، سعادة مولود ولد محمد، السفير فوق العادة والمفوّض الجديد لجمهورية مالي لدى ليبيا.

ورحب الطاهر الباعور بالسفير الجديد، وتسلم نسخة من أوراق اعتماده إيذانًا ببدء إجراءات اعتماده رسميًا سفيرًا لمالي لدى ليبيا، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

وأشاد الباعور بالعلاقات التاريخية المتميزة بين ليبيا ومالي، مؤكدًا على أهمية تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين.

من جانبه، عبّر مولود ولد محمد عن امتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا حرصه على العمل من أجل تعزيز وترسيخ أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.