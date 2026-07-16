الباعور: ليبيا ملتزمة بتعزيز الشراكة مع تركيا

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، شارك مساء الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026، في حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة الجمهورية التركية بمركز يونس أمره الثقافي التركي في مدينة طرابلس، بمناسبة الذكرى العاشرة لـ15 يوليو، يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في الجمهورية التركية.

وألقى المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الطاهر الباعور، كلمةً خلال الحفل، استهلها بنقل تحيات دولة ليبيا إلى حكومة وشعب الجمهورية التركية، مؤكدًا عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، وحرص ليبيا على مواصلة تعزيز الشراكة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.

كما أشاد الطاهر الباعور بأهمية هذه المناسبة الوطنية، مؤكدًا أنها تعكس وحدة الشعب التركي وسيادته ووطنيته، متمنيًا للجمهورية التركية دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

يُحيي الأتراك في 15 يوليو من كل عام “يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية”، وهو مناسبة وطنية تُخلّد أحداث عام 2016، وتشهد إقامة فعاليات رسمية داخل تركيا وفي بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين من الدول الصديقة.