الباعور: «ناقلة الغاز» الروسية تتلقى كل الدعم لمنع أي مخاطر بيئية

التقى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، بسفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا إيدار أغانين في العاصمة طرابلس، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء بحث الجهود المبذولة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط ومصلحة الموانئ والنقل البحري لمعالجة أوضاع ناقلة الغاز الروسية، التي انجرفت قبالة السواحل الليبية نتيجة الأحوال الجوية، مع التأكيد على أطر التنسيق بين الأجهزة المعنية لضمان سلامة الناقلة ومنع أي مخاطر بيئية محتملة.

كما ناقش الطرفان مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، في إطار تعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق، أعرب مجلس النواب عن قلقه إزاء التداعيات الخطيرة لحادثة ناقلة الغاز الروسية، مؤكداً أن الهجوم على الناقلة المدنية يعد «عملاً إرهابياً بحرياً» يهدد سلامة الملاحة الدولية ويزيد تعقيد الوضع الأمني في البحر المتوسط.

وشدد المجلس على رفض أي مزاعم تشير إلى انطلاق الهجوم من الأراضي الليبية، داعياً إلى فتح تحقيق دولي عاجل وشفاف لتحديد المسؤول عن الحادث وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.

وكانت وزارة النقل الروسية أعلنت تعرض ناقلة الغاز الروسية لهجوم زوارق أوكرانية مسيرة في 3 مارس الحالي، ووصفت العملية بأنها «قرصنة إرهابية دولية».