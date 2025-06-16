الباعور يبحث آفاق التعاون مع الأمم المتحدة لدعم الاستقرار والإصلاح والتنمية المستدامة

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اليوم الإثنين، دانييلا كروسلاك، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ورئيس فريق المراجعة الاستراتيجية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين ليبيا والأمم المتحدة، حيث تم استعراض مجمل أعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال السنوات الماضية، إضافة إلى مناقشة سبل تطوير الشراكة المستقبلية في ملفات الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار، ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأكد الباعور وكروسلاك أهمية الحفاظ على قنوات التواصل والتنسيق بين الجانبين، بما يسهم في دعم مسارات الانتقال السياسي ويعزز من فرص تحقيق الاستقرار الشامل في ليبيا، مشددين على ضرورة أن تظل الأمم المتحدة شريكاً فاعلاً في دعم تطلعات الشعب الليبي نحو السلام والتنمية.

يأتي هذا اللقاء في إطار مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى دعم ليبيا في هذه المرحلة الحساسة، ودفع العملية السياسية قدمًا من خلال التعاون الوثيق مع المؤسسات الوطنية الليبية.