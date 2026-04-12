الباعور يبحث تعزيز التعاون «الإقليمي والاقتصادي» مع غامبيا وسيراليون

عقد وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اجتماعين ثنائيين منفصلين مع وزيري خارجية جمهوريتي غامبيا وسيراليون، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك في عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

وخلال لقائه مع وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي في جمهورية غامبيا لامين جبي، بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مع التركيز على أهمية تبادل الخبرات في مجال التقنية الرقمية، باعتبارها أحد المحركات الأساسية للتنمية ودعم مشاريع الإنماء.

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول المستجدات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان أهمية إعادة افتتاح مقر تجمع دول الساحل والصحراء في العاصمة طرابلس، معتبرين أن هذه الخطوة تعكس عودة ليبيا إلى دورها الفاعل والمؤثر على الساحتين الإقليمية والدولية، وتعزز فرص التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء بما يخدم مصالح شعوبها.

وفي لقاء ثانٍ، اجتمع الباعور مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون تيموثي موسى كابا، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق السياسي والدبلوماسي بين البلدين.

وأشاد الطرفان بإعادة افتتاح مقر تجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس، مؤكدين أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه التجمع في تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، ودعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الثنائية بين ليبيا وكل من غامبيا وسيراليون.