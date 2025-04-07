الباعور يبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي وبعثة «اليوبام»

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بحضور رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود (اليوبام).

وجرى خلال اللقاء “استعراض العلاقات الثنائية بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والتنموية، بالإضافة إلى مناقشة ملفات تتعلق بدعم الاستقرار، وتطوير أداء المؤسسات الليبية”.

وأكد الباعور، على “أهمية أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي يلعبه في مرافقة جهود الدولة الليبية نحو الاستقرار والبناء”.

بدوره، ثمّن السفير نيكولا أورلاندو، “مستوى التعاون القائم، معرباً عن حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق هذا التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة، ويعزز من فرص السلام والتنمية في ليبيا”.

ويأتي هذا اللقاء “في إطار استمرار التنسيق بين وزارة الخارجية وبعثة “اليوبام”، التي تساهم بدورها في تقديم الدعم الفني وبناء القدرات، خاصة في مجال إدارة وحوكمة الحدود، بما يعزز من كفاءة المؤسسات الليبية المعنية”.