«الباعور» يبحث تعزيز التعاون مع أمريكا وكوريا الجنوبية

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اليوم الخميس الموافق 26 مارس 2026، بديوان الوزارة، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى ليبيا، جانغ جيهاك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة ليبيا وجمهورية كوريا الجنوبية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتكنولوجيا والصحة، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعبين الصديقين.

كما استعرض الجانبان التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدين على أهمية تعزيز التنسيق المشترك لمواجهتها.

وأكد الطرفان على ضرورة تطوير الحوار السياسي والاقتصادي، ودعم المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على الشعبين.

من جانبه، شدد سفير كوريا الجنوبية جانغ جيهاك على دعم بلاده لجهود ليبيا في تحقيق الاستقرار والتنمية، مؤكداً استعداد كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات.

كما استقبل الباعور، اليوم الخميس 26 مارس 2026، في ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا جيرمي برنت.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا والولايات المتحدة، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.

كما استعرض الجانبان جهود حكومة الوحدة الوطنية في دعم وتعزيز الاستقرار الأمني في البلاد، إضافة إلى الدفع بمسارات التنمية والعمل على تطويرها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الطرفان في ختام اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.