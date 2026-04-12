الباعور يبحث «تعزيز التعاون وأمن الحدود» مع النيجر

عقد وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، في العاصمة طرابلس، اجتماعاً ثنائياً مع معالي باكاري ياو سانغاري، وزير خارجية جمهورية النيجر، وذلك على هامش مشاركته في حفل إعادة افتتاح مقر تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص).

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث بحث الجانبان آفاق تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما يخدم المصالح المشتركة.

كما ناقش الطرفان عدداً من القضايا ذات الأولوية، وفي مقدمتها تعزيز أمن الحدود، وتكثيف التنسيق المشترك لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي في منطقة الساحل والصحراء.