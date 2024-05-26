«الباعور» يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع ألمانيا

استقبل وزير الخارجية بالإنابة الطاهر الباعور، اليوم الأحد، بمقر الوزارة في طرابلس، وزير الدولة بالخارجية الألمانية كاتيا كويل رفقة السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت والوفد المرافق لهما.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالخارجية الليبية، فإن اللقاء يأتي في إطار تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين دولة ليبيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية بما يحقق المصالح المشتركة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والفرص المتاحة في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا والتطورات السياسية على الساحتين المحلية والإقليمية، وتأثيرها على مجرياته، والعملية السياسية في ليبيا.

كما تم التطرق إلى الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر في طرابلس حول الهجرة الغير الشرعية، بمشاركة العديد من الدول والمنظمات المعنية.