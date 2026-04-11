الباعور يبحث تفعيل «العمل الإفريقي» مع السنغال وغينيا بيساو

أجرى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، مساء السبت الموافق 11 أبريل 2026، اجتماعين ثنائيين في العاصمة طرابلس، الأول مع وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين في الخارج في جمهورية السنغال الشيخ نيانغ، والثاني مع وزيرة الدولة للشؤون الإفريقية في جمهورية غينيا بيساو فاطمتا ديجو.

وخلال اللقاءين، جرى استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة ليبيا وكل من جمهورية السنغال وجمهورية غينيا بيساو، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين في كل حالة.

كما تناولت المباحثات عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانبان في الاجتماعين أهمية تنسيق المواقف وتعزيز التشاور السياسي بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد الطرفان في الاجتماعين بأهمية إعادة تفعيل تجمع دول الساحل والصحراء، وافتتاح مقره في العاصمة طرابلس، باعتبار ذلك خطوة محورية نحو تعزيز العمل الإفريقي المشترك، وتنشيط آليات التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات.

وأكدت المباحثات أن هذا التجمع يمكن أن يضطلع بدور مهم في دعم جهود التعاون وترسيخ الاستقرار وتعزيز التنمية في دول الساحل والصحراء، بما يعزز مسار التكامل الإفريقي.