«الباعور» يبحث مع سفير بنغلاديش تنظيم ملف «العمالة الوافدة»

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى دولة ليبيا، أبو الحسنات محمد خير البشير.

وتناول اللقاء “العلاقات الثنائية التاريخية بين ليبيا وبنغلاديش، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، لا سيما تنظيم ملف العمالة الوافدة والتعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية”.

وأكد “الباعور”، “بأن حكومة الوحدة الوطنية تولي اهتمام بالغ بمعالجة هذا الملف وبالتعاون مع دول المصدر، من جانبه، ثمّن السفير البنغلاديشي جهود ليبيا”، مشيدًا “بعمليات الترحيل التي نفذتها الحكومة في 12 مارس 2025م، والتي شملت عشرات البنغلاديشيين غير النظاميين، في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية”.

وبحث الجانبان “مذكرات التفاهم للمشاورات السياسية المعروضة بين الجانبين والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في كافة المجالات”.