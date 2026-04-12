الباعور يبحث مع نظيره السوداني تفعيل «مصرف الاستثمار الإفريقي»

عقد وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اجتماعًا ثنائيًا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في السودان محي الدين سالم أحمد إبراهيم، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء سبل توسيع التعاون بين ليبيا والسودان، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تشهدها بعض دول الإقليم، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول أهمية دعم مسارات الاستقرار وتعزيز التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن الإقليمي.

وأكد الباعور خلال الاجتماع عمق العلاقات التاريخية التي تربط ليبيا والسودان، مشددًا على أهمية تفعيل قنوات التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

كما تناول اللقاء بشكل خاص ملف مصرف الاستثمار الإفريقي، حيث استعرض الجانب الليبي مستجدات الجهود المبذولة لتفعيل هذه المؤسسة المالية القارية التي تستضيفها ليبيا، مؤكدًا اهتمام الدولة الليبية بدفع هذا المشروع الاستراتيجي إلى حيز التنفيذ لما له من دور محوري في دعم التكامل الاقتصادي الإفريقي وتمويل مشاريع التنمية.

وأبدى الجانب السوداني اهتمامه بهذا التوجه، مؤكدًا أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز العمل الإفريقي المشترك ودعم الاستقرار الاقتصادي في القارة.

وحضر الاجتماع من الجانب الليبي مدير إدارة الشؤون العربية نجيب الرياني، وسفير ليبيا لدى السودان الدكتور فوزي أبومريز، إضافة إلى المستشار رامي سعيد كعال ممثل اللجنة التأسيسية لمصرف الاستثمار الإفريقي.

وفي ختام اللقاء أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور والعمل على تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون على المستويين الإقليمي والقاري.