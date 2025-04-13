«الباعور» يبحث مع نظيره بدولة مالطا القضايا الإقليمية والدولية

تلقى وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور؛ مكالمة هاتفية، من وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة بجمهورية مالطا، إيان بورغ.

وخلال الاتصال، “جرى التأكيد على متانة علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين ليبيا ومالطا، وجرى بحث سبل تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات، بما يسهم في تطوير التعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين”.

كما استعرض الجانبان “مسار العلاقات “الليبية المالطية”؛ وما شهدته من محطات بارزة من النمو والتطور، مشيدَين بما تحقق من تقدم، ومؤكدَين حرص الجانبين على دفع هذه العلاقات نحو آفاق أرحب من الشراكة والتنمية، بما يلبّي تطلعات الشعبين”.

وتناول الاتصال أيضاً “مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأنها في إطار من التفاهم والتنسيق”.