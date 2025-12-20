الخارجية تبحث تعزيز التعاون الثنائي مع موريتانيا

التقى وزيرُ الخارجيةِ بالإنابةِ في حكومةِ الوحدةِ الوطنيةِ الطاهرُ الباعورُ وزيرَ الشؤونِ الخارجيةِ والتعاونِ الإفريقيِّ والموريتانيينَ في الخارجِ محمدَ سالمٍ ولدَ مرزوك، وذلك على هامشِ أعمالِ المؤتمرِ الوزاريِّ الثاني لمنتدى الشراكةِ الروسيةِ الإفريقيةِ المنعقدِ في العاصمةِ المصريةِ القاهرةِ.

وبحثَ الجانبانِ علاقاتِ التعاونِ الثنائيِّ بينَ ليبيا وموريتانيا، وناقشا سبلَ تعزيزِها وتطويرِها في مختلفِ المجالاتِ ذاتِ الاهتمامِ المشتركِ، وبما يخدمُ المصالحَ المشتركةَ للشعبينِ.

واستعرضَ وزيرُ الخارجيةِ بالإنابةِ مع نظيرِه الموريتانيِّ آخرَ مستجداتِ الأوضاعِ السياسيةِ في ليبيا، وأكدَ الجانبانِ أهميةَ أن يكونَ الحلُّ ليبيًا ليبيًا خالصًا، ورفضا أيَّ تدخلٍ خارجيٍّ في هذا المسارِ.

وناقشَ الطرفانِ سبلَ تعزيزِ الاستقرارِ، ودعمَ الجهودِ الراميةِ إلى ترسيخِ الأمنِ والسلمِ في ليبيا، وبما ينسجمُ مع تطلعاتِ الشعبِ الليبيِّ نحوَ الاستقرارِ والتنميةِ.

وتطرّقَ الجانبانِ إلى مستجداتِ الأوضاعِ الإقليميةِ والدوليةِ، وأكدا أهميةَ التنسيقِ والتشاورِ المستمرِّ بينَ وزارتي الخارجيةِ في القضايا ذاتِ الاهتمامِ المشتركِ، ولا سيما في إطارِ العملِ الإفريقيِّ المشتركِ، ودعمِ الجهودِ الهادفةِ إلى تعزيزِ الأمنِ والاستقرارِ والتنميةِ في القارةِ الإفريقيةِ.

وأشادَ الوزيرانِ بعمقِ العلاقاتِ الأخويةِ التي تجمعُ ليبيا وموريتانيا، وأكدا الحرصَ على مواصلةِ الدفعِ بهذهِ العلاقاتِ نحوَ آفاقٍ أوسعَ، وتفعيلِ آلياتِ التعاونِ القائمةِ، وتبادلِ الخبراتِ، بما يسهمُ في تحقيقِ التقاربِ والتكاملِ بينَ البلدينِ.