«الباعور» يبحث مع وفد تركي تطوير التعاون بين البلدين

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور المكلف، مقر الوزارة في طرابلس، نائب مدير عام شمال أفريقيا والشؤون السياسية الثنائية بوزارة الخارجية التركية بارباروس ديجله، ونائب مدير عام الملاحة البحرية والجوية والحدود أورجون باشاران، وسفير جمهورية تركيا لدى دولة ليبيا كنعان يلماز.



وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين.

وتطرق اللقاء إلى سُبل تطوير آفاق التعاون وتعزيزه في مختلف المجالات خاصة الاستعداد الجارية لعودة رحلات الطيران التركية إلى ليبيا، ووصول أول رحلات الخطوط الجوية التركية إلى مطار معيتيقة الدولي بطرابلس.