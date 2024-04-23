«الباعور» يبحث مع وفد من الخارجية الفرنسية العلاقات الثنائية

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اليوم الثلاثاء، بديوان الوزارة في طرابلس، وفد وزارة الخارجية الفرنسية برئاسة كريم املام المندوب الوزاري للبحر الأبيض المتوسط رفقة سفير جمهورية فرنسا لدى دولة ليبيا مصطفي مهراج.



وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء ناقش العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة في دعم الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع السياسية على الساحتين المحلية والدولية، حيث ثمن الباعور الموقف الفرنسي الداعم لحصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.