«الباعور» يترأس اجتماعاً لمتابعة عمل المنظمات الأهلية والأجنبية

ترأس وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اجتماعًا ضم عددًا من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، إلى جانب ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بمتابعة عمل المنظمات الأجنبية الأهلية والحكومية غير الربحية.

وناقش الاجتماع آليات تعزيز التنسيق بين الإدارات المعنية والجهات ذات الصلة، وبحث سبل وضع إطار لمتابعة نشاطات المنظمات الأهلية المحلية والأجنبية، بما يضمن الالتزام بالضوابط القانونية المعمول بها في دولة ليبيا.

يذكر أن المنظمات الأجنبية والدولية في ليبيا لعبت دورًا مهمًا في دعم البلاد منذ ثورة 2011، قبل ذلك، كان وجود هذه المنظمات محدودًا للغاية، ولكن بعد الثورة، شهدت ليبيا تزايدًا كبيرًا في عدد المنظمات الأجنبية والدولية العاملة في مختلف المجالات.

وتشمل أنشطة هذه المنظمات دعم الانتقال السياسي، تحقيق الاستقرار، الإغاثة الإنسانية، المساعدة الطبية، نزع الألغام، ودعم النازحين والمهاجرين، كما تعمل على تعزيز ريادة الأعمال، مراقبة الانتخابات، ودعم التنمية المحلية.

على الرغم من ذلك، واجهت هذه المنظمات تحديات كبيرة بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة، مما دفع بعضها للعمل من خارج ليبيا، مثل تونس، ومع ذلك، تستمر جهودها في تقديم الدعم الإنساني والاقتصادي والسياسي للبلاد.