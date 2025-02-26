«الباعور» يجري جولة تفقدية في معهد لـ«الدراسات الدبلوماسية»

أجرى وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، جولة تفقدية في معهد “منصور رشيد الكيخيا للدراسات الدبلوماسية- “IMRADS التابع للوزارة، حيث اطلع على سير برامج التدريب والتأهيل للكوادر الدبلوماسية”.

وخلال الزيارة، قام الباعور، “بتسليم شهادات إتمام الدورة إلى السادة الدبلوماسيين، منتسبي عدد من البرامج التي يقدمها المعهد، مشيدًا بجهودهم في تطوير قدراتهم، ومؤكدًا التزام الوزارة بتوفير برامج تدريبية متخصصة تسهم في صقل مهارات الدبلوماسيين والارتقاء بمستوى أدائهم المهني”.

وفي كلمته، أكد الباعور، “على أهمية التدريب المستمر في تعزيز الكفاءة الدبلوماسية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تحديث برامجها التدريبية بما يتماشى مع متطلبات العمل الدبلوماسي. كما أشار إلى أن العام 2025 سيشهد تطوراً أكبر مقارنة بعام 2024، من خلال تكثيف الدورات التدريبية الهادفة إلى تمكين الدبلوماسيين من أداء مهامهم بفاعلية والارتقاء بمستوى تمثيل ليبيا في المحافل الإقليمية والدولية”.