«الباعور» يستقبل القائم بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة ليبيا، ليو جيان.

وتم خلال اللقاء “استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يساهم في تعزيز التعاون الاستراتيجي ويخدم المصالح المشتركة”.

كما ناقش الجانبان “التجهيزات اللازمة لاستئناف عمل السفارة الصينية من العاصمة طرابلس خلال أبريل المقبل، حيث سيتم استئناف تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الليبيين والمقيمين، بما يُسهم في دفع عجلة التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين”.

ويأتي ذلك “في إطار الجهود والمساعي المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة من قبل Government of National Unity حكومة الوحدة الوطنية”.