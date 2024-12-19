«الباعور» يستقبل القائم بأعمال سفارة أمريكا لدى ليبيا

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بليبيا جيرمي برنت.

وناقش اللقاء، “أبرز التطورات ومستجدات الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، وأهمية تعزيز التعاون في المجالات المختلفة”.

وأكد الجانبان “دعمهم لجهود البعثة الأممية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، للمسار السياسي التوافقي، وذلك تمهيداً لإنهاء المراحل الانتقالية كافة، تلبية لتطلعات الشعب الليبي، بما يحقق استدامة الأمن والاستقرار في البلاد”.