«الباعور» يستقبل سفير باكستان ويؤكد دعم وقف إطلاق النار مع الهند

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى ليبيا، أنجم عنايت، وذلك بحضور مدير إدارة آسيا وأستراليا بالوزارة.

وخلال اللقاء، قدم السفير إحاطة حول مستجدات الأوضاع في باكستان، حيث استعرض التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في البلاد.

من جانبه، أعرب الوزير الباعور عن ترحيب ليبيا باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند، مشددًا على دعم ليبيا الكامل لأي جهود تهدف إلى تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين.

هذا وتتميز العلاقات بين ليبيا وجمهورية باكستان الإسلامية بعمقها التاريخي والروابط الودية بين البلدين، ومنذ بداية العلاقات الدبلوماسية في منتصف القرن الماضي، تعاونت ليبيا وباكستان في العديد من المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية، وأكدت كلا الدولتين على تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، خاصة في مجالات التعليم والصحة والدفاع.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها ليبيا في السنوات الأخيرة بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية، تظل باكستان من الدول الداعمة للجهود الدولية من أجل استقرار ليبيا.

وشهدت العلاقات بين البلدين دعمًا متبادلًا في مجالات متعددة، بما في ذلك التعاون في مكافحة الإرهاب وتهديدات الأمن الإقليمي.