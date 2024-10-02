«الباعور» يشارك في مراسم تنصيب الرئيسة المكسيكية

شارك وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، في مراسم تنصيب الرئيس كلوديا شينباوم باردو، رئيسة الجمهورية المكسيكية.

ونقل الباعور، “تمنيات رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى رئيسة جمهورية المكسيك بكامل التوفيق والنجاح في خدمة بلادها وتحقيق تطلعات شعبها”.

وأكد الباعور، “تطلع البلاد إلى تعزيز علاقاتها الثنائية لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما الصديقين، وبما يسهم في التطور والنماء والازدهار”.

يذكر أن مراسم التنصيب أقيمت اليوم في المكسيكو، بحضور وفود من رؤساء الدول والحكومات الأجنبية.