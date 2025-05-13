«الباعور» يعقد اجتماعاً مع رؤساء البعثات الدبلوماسية ويستعرض آخر المستجدات في طرابلس

عقد وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، اجتماعًا مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدين لدى دولة ليبيا، حيث قدم إحاطة شاملة حول آخر المستجدات الأمنية والسياسية في العاصمة طرابلس.

وأكد الباعور خلال الاجتماع التزام حكومة الوحدة الوطنية بدعم مسار الاستقرار وتعزيز ركائز الدولة ومؤسساتها، بما يسهم في ترسيخ السيادة الوطنية.

كما نقل الباعور السفراء إشادة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالجهود المستمرة التي تبذلها وزارتي الداخلية والدفاع وكافة الأجهزة النظامية في بسط الأمن وفرض سيادة القانون.

وفي ختام كلمته، شدد وزير الخارجية بالإنابة على أن ما تحقق على الأرض يُعد خطوة مفصلية في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، مؤكدًا على أن لا سلطة تعلو على سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية.