«الباعور» يعقد سلسلة لقاءات رفيعة في الصين لتعزيز الشراكات الدولية ودعم مسار الاستقرار

في إطار مشاركته في اجتماع المنسقين على المستوى الوزاري لتنفيذ مخرجات منتدى التعاون الصيني-الإفريقي، المنعقد في مدينة تشانغشا الصينية، أجرى الطاهر الباعور، المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، سلسلة لقاءات ثنائية هدفت إلى توسيع علاقات ليبيا الدولية وتعزيز التعاون المشترك.

وخلال اللقاء مع وزير خارجية جمهورية الصومال، عبد السلام عبدي علي، ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية، وضرورة دعم جهود التنمية والاستقرار في البلدين.

وأكد الوزير الصومالي دعم بلاده الكامل لليبيا، استنادًا إلى عضوية الصومال غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة (2025-2026).

من جانبه، جدّد الباعور موقف ليبيا الداعم لاستقرار الصومال، وتم الاتفاق على تبادل الزيارات الرسمية في الفترة المقبلة.

كما التقى الباعور برئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، تشن شياو دونغ، حيث ناقشا إمكانية استئناف عمل السفارة الصينية في طرابلس، وسبل عودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا، إلى جانب آليات تعزيز التعاون في مجالات التنمية والإعمار.

ووجّه الباعور دعوة رسمية لرئيس الوكالة لزيارة ليبيا في أقرب وقت.

وتندرج هذه اللقاءات ضمن جهود وزارة الخارجية لتفعيل الحضور الليبي في المحافل الدولية، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم الاستقرار، وتعزيز مسيرة التنمية وإعادة الإعمار.