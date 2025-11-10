الباعور يلتقي بعثة ليبيا في جنيف قبيل انطلاق اجتماعات «مجلس حقوق الإنسان»

التقى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، بأعضاء بعثة ليبيا الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، والوفد الليبي المشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان، وذلك في مستهل مشاركته في اجتماع الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان المنعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر في مدينة جنيف بسويسرا.

وناقش اللقاء جوانب مشاركة ليبيا في جلسات الاستعراض الدوري الشامل، والجهود الوطنية المبذولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى سبل التنسيق بين الوزارة والبعثة لضمان تمثيل فعّال للدولة الليبية في المحافل الدولية.

وأكد الباعور الأهمية الاستراتيجية لهذا الاستعراض بوصفه منصة دولية لتسليط الضوء على إنجازات ليبيا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المشاركة تأتي انطلاقاً من التزام الدولة الثابت بمبادئ حقوق الإنسان وحرصها على التعاون البناء مع آليات الأمم المتحدة، ضمن إطار يحافظ على الثوابت الوطنية والمرجعية الدينية والثقافية والتشريعات الوطنية.

وأوضح أن التقرير الوطني الشامل يقدم قراءة واقعية للتحديات واستجاباتها الاستباقية، بما يعكس السياسات والإصلاحات التي تهدف إلى تجسيد مفاهيم الحقوق على أرض الواقع وتوطين أهداف التنمية المستدامة.