«الباعور» يلتقي وزير الخارجية الإسباني

على هامش الدورة التاسعة لاجتماع وزراء خارجية دول اتحاد من أجل المتوسط، التقى وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، مع وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل الباريس.

واستعرض الوزيران “مسيرة العلاقات الثنائية والتعاون المتميز بين اسبانيا وليبيا”.

وأوضح الباعور، “بأن ليبيا تعمل على تعزيز التعاون السياسي مع المملكة الاسبانية، عن طريق تبادل الزيارات الرسمية والخبرات والعمل على رفع حجم التبادل التجاري بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين، حيث اقترح تنظيم منتدى اقتصادي ليبي إسباني خلال السنة القادمة”.

وأعرب الباعور، عن “شكر وامتنان دولة ليبيا، حكومة وشعباً، للموقف الذي تتخذه الحكومة الاسبانية بدعمها للقضية الفلسطينية، واعتراف اسبانيا رسمياً بدولة فلسطين، ومطالبتها المتواصلة بضرورة وقف إطلاق النار في الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة ولبنان”.

وأشار إلى أن ما “أقدمت عليه مملكة اسبانيا من اعتراف بدولة فلسطين، خطوة في الطريق الصحيح والوقوف إلى جانب الحق والعدالة ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق حل الدولتين”.

كما أثنى الباعور، على “موقف إسبانيا تجاه الحرب الدائرة على لبنان، ودعا إلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة رقم 1701 لوقف الحرب الدائرة في لبنان”.

من جانبه، أكد الوزير الإسباني على “أهمية لتعزيز العلاقات”، معربا عن “استعداد إسبانيا الكامل للعمل مع حكومة الوحدة الوطنية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك”.