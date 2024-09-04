 «الباعور» يلتقي وزير خارجية أوغندا   

التقى المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي “الطاهر الباعور”، وزير خارجية جمهورية أوغندا “جيجي أودونجو”، على هامش الدورة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي.

وتم خلال اللقاء “تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودور الإتحاد الأفريقي في دعم العملية السياسية في ليبيا”.

كما بحث الجانبان “الاستثمارات الليبية العاملة في أوغندا وكيفية معالجة وحلحلة المشاكل المتعلقة بها بالإضافة إلى سبل إستئناف عمل السفارة الأوغندية من العاصمة طرابلس”.

#بكين | المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي السيد الطاهر الباعور يلتقي وزير خارجية جمهورية أوغندا السيد… تم النشر بواسطة ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا‏ في الأربعاء، ٤ سبتمبر ٢٠٢٤