«الباعور» يلتقي وزير خارجية تركيا   

في إطار عقد الاجتماعات الثنائية على هامش “المؤتمر الوزاري الأفريقي التركي”، التقى وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، وزير خارجية تركيا هاكان فيدان.

وأعرب الباعور، خلال الاجتماع، “عن الارتياح للمستوى المتميز في مستوى الشراكة بين تركيا وأفريقيا مؤكدين على أهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وتعزيز الجهود من أجل الدفع قدماً تجاه مسار الحوار “الليبي/الليبي”.

وشدد على ضرورة “توحيد الجهود العربية والإسلامية في سبيل مجابهة جريمة الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، كذلك على أهمية دعم الشعب السوداني فى ظل الظروف التي يمر بها؛ وتدهور الأوضاع الإنسانية في هذا البلد الشقيق”.

وأعرب الجانبان عن “تطلعهما لمزيد من التشاور وتعزيز المواقف حول مختلف المواضيع الإقليمية والدولية خدمة لمصالح شعبي البلدين والمنطقة”. ‏